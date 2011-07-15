Експерти: влада не готова виконувати закон

Влада не готова виконувати Закон України «Про доступ до публічної інформації», який набув чинності два місяці тому.

Про це сказала на прес-конференції в УНІАН директор проектів ГО «Центр UA» Світлана ЗАЛІЩУК.

Вона зазначила, що часто чиновники займаються відписками, а в багатьох випадках відверто ігнорують положення закону, трактують їх на власний розсуд або порушують.

За словами С.ЗАЛІЩУК, серед найбільших проблем імплементації цього закону є порушення Кабінетом міністрів указу Президента, а також частини 4 прикінцевих положень закону, що зобовязали уряд до 9 липня привести свої нормативно-правові акти у відповідність із згаданим законом, забезпечити їхнє виконання органами виконавчої влади, внести на розгляд Верховної Ради відповідні законопроекти.

Юрист Інституту масової інформації Роман ГОЛОВЕНКО зауважив, що закон застосовується половинчасто і далеко не завжди можна отримати інформацію, на яку громадяни мають право.

«На жаль, у чиновників немає стимулу застосовувати закон у повній мірі і хоча б ознайомитися з ним, щоб громадяни могли ефективно використовувати доступ до публічної інформації», - сказав він.

Як відзначив Р.ГОЛОВЕНКО, уряд тільки вчора затвердив граничні витрати на копіювання і друк інформації, яка надається, хоча це не було найбільш ключовим питанням.

«Згідно із законом, якщо витрати не встановлено, то інформація надається безкоштовно, тобто для громадянина вчорашнє рішення Кабміну мало що змінило. Разом з тим, є багато питань, як організувти процедуру розгляду інформаційних запитів в органах влади», - додав він.

При цьому Р.ГОЛОВЕНКО зазначив, що є й позитивні зрушення у виконанні цього закону.

За словами журналіста інтернет-видання «Українська правда» Мустафи НАЙЄМА, представники ЗМІ мають намір подати до суду на Апарат Верховної Ради України у зв’язку з відмовою надати податкові декларації депутатів за відповідним запитом.

Він нагадав, що Апарат ВР відмовився надати декларації про доходи народних депутатів, посилаючись на те, що вони містять персональні дані.

«Очевидно, що ми не вимагали домашню адресу народних депутатів, нас не цікавить їхній склад сім`ї та де вони прописані, нас цікавлять їхні доходи. Ця інформація не є персональними даними, тому Верховна Рада була зобов’язана надати нам ці дані, викресливши домашні адреси. Тому ми вважаємо необхідним подати до суду», - сказав М.НАЙЄМ.

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Як повідомила С.ЗАЛІЩУК, громадські організації з метою посилення контролю за органами влади починають нову всеукраїнську кампанію з отримання податкових декларацій від керівників областей та проведення розслідувань відповідності задекларованих доходів чиновників їхнім реальним статкам.