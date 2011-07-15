До суду, де слухається справа Тимошенко, прийшов посол Німеччини

Печерський районний суд Києва продовжив розгляд по суті кримінальної справи, порушеної стосовно лідера партії "Батьківщина", екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО за звинуваченням у перевищенні службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, до зали суду прибула Ю.ТИМОШЕНКО.

В залі судових засідань присутні також народні депутати від фракції "БЮТ-Батьківщина" та журналісти. Однак не всі представники ЗМІ змогли потрапити на судове засідання, оскільки охорона суду пояснила, що в залі існує брак вільних місць.

Окрім того, в залі присутні представники дипломатичного корпусу, зокрема посол Німеччини в Україні.

На попередньому судовому засіданні, 11 липня, Ю.ТИМОШЕНКО заявила про розірвання контракту зі своїм захисником Миколою ТИТАРЕНКОМ на прохання останнього. М.ТИТАРЕНКО зауважив, що не може виконувати свої функції в повному обсязі через те, що суддя Печерського райсуду столиці Родіон КІРЄЄВ відмовляється надати достатній обсяг часу для ознайомлення з матеріалами справи, які налічують понад 5 тисяч сторінок. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО звернулася до суду з вимогою надати їй не менше трьох днів для запрошення нового захисника. Для цього була оголошена перерва в проведенні судового засідання до 9:00 15 липня.