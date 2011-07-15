Прокурор читає обвинувальний висновок за відсутності Тимошенко
10:48, 15 липня 2011Політика
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Початок судового слідства
У Печерському райсуді Києва прокурор розпочав зачитувати обвинувальний висновок у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього прем’єр-міністра України, лідер партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні службових повноважень під час підписання газової угоди з РФ у 2009 році.
Як передає кореспондент УНІАН, зачитування розпочалося одразу після того як екс-прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО була видалена з зали на одне судове засідання.
Головуючий на засіданні суддя Печерського райсуду Родіон КІРЄЄВ зробив заяву про закінчення підготовчих дій та початку судового слідства.
Наразі обвинувальний висновок зачитує прокурор Лілія ФРОЛОВА.
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