Прокурор читає обвинувальний висновок за відсутності Тимошенко

У Печерському райсуді Києва прокурор розпочав зачитувати обвинувальний висновок у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього прем’єр-міністра України, лідер партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні службових повноважень під час підписання газової угоди з РФ у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, зачитування розпочалося одразу після того як екс-прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО була видалена з зали на одне судове засідання.

Головуючий на засіданні суддя Печерського райсуду Родіон КІРЄЄВ зробив заяву про закінчення підготовчих дій та початку судового слідства.

Наразі обвинувальний висновок зачитує прокурор Лілія ФРОЛОВА.