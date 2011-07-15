Екс-міністр: проросійська політика влади провалилася

Чергові обмеження на ввезення української продукції тваринного походження до Росії та інших країн Митного союзу є свідченням того, що проросійська політика чинної влади не дає результатів.

Таку думку висловив заступник голови політради «Нашої України», екс-міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО, повідомляє прес-служба партії.

«Апетити Москви спрямовані не на українське молоко і м’ясо, а на український суверенітет. Фактично Росія поставила українську владу перед вибором: або погодитись на обмеження суверенітету, або терпіти обмеження на ввезення продукції до країн Митного союзу. Можна не сумніватись, що скоро матимемо те ж саме й по інших товарних групах. Претензії до української продукції з боку Россільгоспнагляду – це сублімовані претензії Росії на існування Української держави. І не менше! Йдеться ж не про те, що наша тваринницька продукція не задовольняє вишукані смаки російського споживача. Йдеться про те, що українська політика не смакує російським можновладцям», - заявив В.ОГРИЗКО.

На його думку, українська влада нарешті мусить чесно сказати громадянам, що вона помилилась, взявши курс на задоволення російських вимог. Наслідком цього курсу стало виникнення питань, на які навіть теперішні можновладці не готові сказати «Так». Від такої політики треба рішуче відмовлятися, підкреслив колишній глава МЗС України.

В.ОГРИЗКО вважає, що Україна має чітку альтернативу Митному союзу. «Створення зони вільної торгівлі з ЄС дозволить вдвічі збільшити експорт української продукції до Європи. Європейський ринок є привабливим для нас не тільки тому, що він фізично більший від російського, а й тому, що він є прогнозованим, прозорим, безпечнішим з точки зору політичних ризиків», - переконаний «нашоукраїнець».

Як повідомляв УНІАН, 13 липня представники національних ветеринарних органів держав – членів Митного союзу (РФ, Білорусі та Казахстану) ухвалили рішення тимчасово заборонити ввезення продуктів тваринного походження більшості українських сільгосппідприємств.

14 липня помічник керівника Россільгоспнагляду Олексій АЛЕКСЄЄНКО заявив, що українські м`ясомолочні підприємства не відповідають вимогам Митного союзу.