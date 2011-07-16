Литвин: Мораторій на продаж землі буде скасовано автоматично

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення буде автоматично скасовано після прийняття закону про ринок землі.

Таку думку висловив глава Верховної Ради Володимир Литвин. За його словами, в Земельному кодексі написано, що мораторій на продаж землі діє до затвердження двох законів: про земельний кадастр і про ринок землі. На минулому сесії Верховна Рада вже затвердила закон про земельний кадастр.

За словами глави українського парламенту Володимира Литвина в цьому питанні немає предмету для дискусій. Збереження мораторію веде до того, що земля розкрадається за копійки тіньовим шляхом.

Ура-Информ