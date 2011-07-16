Литвин: Мораторій на продаж землі буде скасовано автоматично
12:36, 16 липня 2011Політика
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...як тільки приймуть закон
Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення буде автоматично скасовано після прийняття закону про ринок землі.
Таку думку висловив глава Верховної Ради Володимир Литвин. За його словами, в Земельному кодексі написано, що мораторій на продаж землі діє до затвердження двох законів: про земельний кадастр і про ринок землі. На минулому сесії Верховна Рада вже затвердила закон про земельний кадастр.
За словами глави українського парламенту Володимира Литвина в цьому питанні немає предмету для дискусій. Збереження мораторію веде до того, що земля розкрадається за копійки тіньовим шляхом.
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