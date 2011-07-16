Тимошенко знайшла в Януковича «симптоми невиліковної хвороби»

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Віктор ЯНУКОВИЧ виявився не готовий до повноважень глави держави.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала в інтерв'ю журналу "Кореспондент".

"Ця людина волею різних обставин отримала надмірну, гіпертрофовану владу, до якої він ні морально, ні інтелектуально, ні психологічно не готовий. Це в нього симптоми невиліковної хвороби, він невиліковно хворий страхом перед чесною політичною конкуренцією", - додала вона.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, влада здійснює політичні репресії через страх перед своїм політичним майбутнім. "Влада не вірить в себе. ЯНУКОВИЧ не вірить у своє політичне майбутнє. Якби не було цих багатьох "не вірю", Президент ніколи не опустився б до такої принизливої розправи зі своїм головним політичним конкурентом", - сказала вона.

"Я розглядаю цей суд і все, що відбувається сьогодні в країні, як початок політичного кінця ЯНУКОВИЧА. Так, він ще деякий час буде працювати Президентом, проводити наради і міжнародні зустрічі, давати інтерв'ю і звертатися до народу, але він уже ніколи не буде Президентом, якого поважають в світі і якого люблять у власній країні", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.