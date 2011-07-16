Тимошенко знайшла в Януковича «симптоми невиліковної хвороби»
Президент виявився "не готовим" до влади?
Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Віктор ЯНУКОВИЧ виявився не готовий до повноважень глави держави.
Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала в інтерв'ю журналу "Кореспондент".
"Ця людина волею різних обставин отримала надмірну, гіпертрофовану владу, до якої він ні морально, ні інтелектуально, ні психологічно не готовий. Це в нього симптоми невиліковної хвороби, він невиліковно хворий страхом перед чесною політичною конкуренцією", - додала вона.
На думку Ю.ТИМОШЕНКО, влада здійснює політичні репресії через страх перед своїм політичним майбутнім. "Влада не вірить в себе. ЯНУКОВИЧ не вірить у своє політичне майбутнє. Якби не було цих багатьох "не вірю", Президент ніколи не опустився б до такої принизливої розправи зі своїм головним політичним конкурентом", - сказала вона.
"Я розглядаю цей суд і все, що відбувається сьогодні в країні, як початок політичного кінця ЯНУКОВИЧА. Так, він ще деякий час буде працювати Президентом, проводити наради і міжнародні зустрічі, давати інтерв'ю і звертатися до народу, але він уже ніколи не буде Президентом, якого поважають в світі і якого люблять у власній країні", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.