Турчинов прогнозує «справжнє об'єднання» опозиції

Перший заступник лідера партії "Батьківщина" Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що об'єднання справжніх опозиційних сил має відбутися до осені.

Про це він заявив в інтерв'ю «5 каналу».

За словами О.ТУРЧИНОВА сьогодні вкрай необхідно захистити в Україні можливість мати «хоч якісь права і свободи».

Він зауважив, що такі складні умови, у які поставлена "Батьківщина", демонструють, хто сьогодні в Україні є реальною опозицією. При цьому, додав О.ТУРЧИНОВ, багато політичних сил сьогодні солідарні з "Батьківщиною".

"Під час мітингів і марафонів, і під час ходи, яка відбулася на минулому тижні по центральних вулицях Києва, крім прапорів "Батьківщини", майоріли прапори і Народного Руху, і «Народної самооборони», і партії "Реформи і порядок", виходили підтримувати нас представники "Фронту Змін", приходив на (судовий) процес Анатолій ГРИЦЕНКО", - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, саме у таких екстремальних умовах усі повинні побачити, хто є хто: "хто робить якісь незрозумілі круглі столи, перед цим проголосувавши за пенсійну реформу, і говорить про об'єднання опозиції, а хто реально єднається напередодні дуже серйозних випробувань".

"Єднанням реальної політичної опозиції, тих політичних сил, які готові стати у переломі за Україну, я вважаю, і повинен завершитися літній період і початися осінній наступ", - сказав О.ТУРЧИНОВ.