У «Батьківщині» не обговорюють план на вибори, якщо Тимошенко «посадять»

Перший заступник лідера "Батьківщини" Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що у партії навіть не обговорюється сценарій участі у виборах до Верховної Ради, якщо голову «Батьківщини» Юлію ТИМОШЕНКО «посадять за грати».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв'ю «5 каналу», відповідаючи на запитання, чи існує план, за яким "Батьківщина" діятиме під час виборів без свого лідера.

"Як можна засудити невинну людину?", - запитав О.ТУРЧИНОВ. За його словами, у захисту Ю.ТИМОШЕНКО існують такі докази й аргументи, які перекреслюють замовний характер справ проти лідера "Батьківщини".

Відповідаючи на запитання, чи готова партія до екстремальних виборів без Ю.ТИМОШЕНКО, О.ТУРЧИНОВ сказав: "До екстремальних умов повинні бути сьогодні готові всі громадяни України".

На його переконання, влада навмисне обрала літній період проведення суду над Ю.ТИМОШЕНКО, аби до нього була прикута менша увага через те, що більшість перебуває у відпустках.

"Я не хочу розглядати варіанти, що буде, коли почнуть кидати за грати невинних людей. Коли такі події прогнозувати, то тоді питання виборів взагалі не стоїть... Не можна говорити про перспективу виборів в умовах, коли будь-кого можуть кинути за грати", - додав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, перед владою не стоїть проблема, як сфабрикувати справи проти лідерів тих політичних сил, які мають шанси на перемогу на виборах, і створити свої списки під чужим "брендом", як це сталося на місцевих виборах у ряді регіонів зі списками "Батьківщини" восени 2010 року.

"Коли ми говоримо про тоталітаризм, то тоталітаризм і вибори - це несумісні речі", - наголосив О.ТУРЧИНОВ.