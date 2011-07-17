Ющенко: єдина українська церква - не абстрактне питання

Сьогодні лідер «Нашої України», Президент України (2005-2010) Віктор ЮЩЕНКО, члени політради партії та активісти «Нашої України» взяли участь у всеукраїнській прощі до Марійського духовного центру у Зарваниці, повідомляє прес-служба партії.

«Нині настав час шукати шлях до первісної спільноти. Допоки в Україні не буде єдиної церкви, Україна не буде повністю собою. Створення єдиної української церкви – не абстрактне питання. І це не питання політичної кон’юнктури. Об’єднання можливе не навколо однієї з нинішніх конфесій, якою б «канонічною» не вважали б себе її представники. Об’єднання церков, як і об’єднання політиків, можливе лише навколо спільних цінностей», - наголосив В.ЮЩЕНКО, виступаючи перед прочанами.

«Нашоукраїнці» взяли участь у архиєрейській Літургії, яку правив патріарх Української греко-католицької церкви Святослав (ШЕВЧУК).

Цього року на всеукраїнську та молодіжну прощу прибули понад сто тисяч прочан з України та з-за кордону, серед яких – десятки тисяч юнаків та дівчат, представників молодіжних громадських організацій.

Для довідки: Марійський духовний центр у Зарваниці входить до двадцятки Марійських центрів світу. Щороку на Всеукраїнські прощі сюди приходить до 100 тис. паломників.

Довідка УНІАН. Марійський духовний центр у Зарваниці входить до двадцятки Марійських центрів світу. Щороку на всеукраїнські прощі сюди приходить до 100 тис. осіб.