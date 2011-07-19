Суд дійшов до державних таємниць у справі Луценка

Суддя Печерського райсуду Києва Сергій ВОВК рекомендує захисту колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА отримати доступ до державної таємниці для продовження участі у судових засіданнях з розгляду кримінальної справи екс-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним проханням головуючий у справі суддя звернувся до захисту Ю.ЛУЦЕНКА наприкінці сьогоднішнього судового засідання.

Він наголосив, що це не є обов’язком захисту, а правом.

У свою чергу дружина Ю.ЛУЦЕНКА Ірина запитала у головуючого, чи може вона написати заяву про відмову отримати такий доступ, на що С.ВОВК їй відповів, що вона може це зробити.

Сам Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що він може під час наступного судового засідання у його кримінальній справі 27 липня подати клопотання про перенесення судового засідання у зв’язку із відсутністю його адвоката Ігоря ФОМІНА з 22 липня по 5 серпня.

Сам І.ФОМІН наголосив журналістам, що суд не може проводити засідання в разі відсутності захисту Ю.ЛУЦЕНКА.