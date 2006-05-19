Грузинські вина в Росії п`ють лише в Кремлі

Російська влада почала знищувати тисячі пляшок грузинського вина, твердячи, що вони містять пестициди і важкі метали.

Грузинський уряд це називає покаранням за його прозахідну політику.

Однак грузинське вино досі продається в буфетах у Кремлі, що визнав прес-секретар президента Віктор Хреков.

"Свого часу ми закупили велику партію вина, до якої ми не маємо ніяких претензій. Вина, які продаються на об`єктах відділу президентської власності пройшли всі види контролю - санітарного, аграрного і тому подібне. Це вино досі продається в кремлівських буфетах", - сказав він.

ВВС