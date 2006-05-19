Червоній вважає, що Президент порушив закон

Колишній голова Рівненської обласної державної адміністрації Василь ЧЕРВОНІЙ вважає, що рішення Президента про його звільнення є необгрунтованим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЧЕРВОНІЙ сказав сьогодні журналістам в Рівному.

Він наголосив, що на засіданні Кабміну, де було запропоновано звільнити його та голову Київської ОДА Євгена ЖОВТЯКА за погіршення економічних показників «не було сказано жодних конкретних показників».

В.ЧЕРВОНІЙ також зазначив, що заява міністра Кабінету міністрів Богдана БУЦИ про те, що В.ЧЕРВОНІЙ та Є.ЖОВТЯК дали згоду на звільнення не відповідає дійсності.

На його думку, підписання указу про звільнення В.ЮЩЕНКОМ перед відльотом до Варни свідчить про те, що Президента ввели в оману, оскільки Президенту повідомили, що з ним все погоджено і він працевлаштований.

В.ЧЕРВОНІЙ зазначив, що сьогодні на зустрічі з прем’єр-міністром Юрієм ЄХАНУРОВИМ було досягнуто домовленостей про те, що він сприятиме зустрічі В.ЮЩЕНКА наступного тижня з лідером УНП Юрієм КОСТЕНКОМ. «Думаю, що з Президентом України ми поставимо всі крапки на свої місця», - зазначив В.ЧЕРВОНІЙ.

Відповідаючи на запитання, чи подаватиме він до суду у зв’язку зі своїм звільненням, колишній губернатор зазначив: «я не хотів би так далеко заходити, але очевидно для будь-якого юриста, що при звільненні не зовсім дотримано трудового законодавства – я перебуваю у відпустці».

Він також наголосив, що ні Ю.ЄХАНУРОВ, ні В.ЮЩЕНКО не пояснили причин звільнення.

За словами колишнього губернатора, питання його звільнення лежить в політичній площині. «Люди які представляють УНП (В.ЧЕРВОНІЙ та Є.ЖОВТЯК) повністю справилися з виконанням всіх завдань, доручених урядом та президентом. Ніхто не може назвати жодного показника, де дійсно В.ЧЕРВОНІЙ та Є.ЖОВТЯК проявили безвідповідальність, і безгосподарність», - сказав В.ЧЕРВОНІЙ.

Виступаючи перед активом області, після оголошення указу В.ЮЩЕНКА про звільнення В.ЧЕРВОНІЙ наголосив, що за час його діяльності більшість соціальних економічних показників в області поліпшились. Він також зазначив, що не може погодитись з кандидатурою Віктора МАТЧУКА, призначеного на його місце, оскільки це суперечить гаслу Майдану, що бізнес має бути відстороненим від влади.

Нагадаємо, 18 травня Президент України В.ЮЩЕНКО своїми указами призначив В.МАТЧУКА головою Рівненської обласної державної адміністрації, звільнивши з цієї посади В.ЧЕРВОНІЯ.