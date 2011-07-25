Прихильники й опоненти Тимошенко збираються на Хрещатику

На Хрещатику біля Печерського районного суду Києва збираються прихильники та опоненти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні учасників мітингів з обох сторін значно менше, ніж раніше.

Прихильники і противники Ю.ТИМОШЕНКО розділені між собою металевою огорожею, а в цьому коридорі перебувають правоохоронці.

Як відомо, Печерський райсуд сьогодні продовжить розгляд по суті кримінальної справи, порушеної стосовно Ю.ТИМОШЕНКО за звинуваченням у перевищенні службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.