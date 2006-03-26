На Сході фіксуються численні порушення

Блок «Наша Україна» заявляє про порушення у ході голосування в Донецькій та Луганській областях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник аналітичного департаменту центрального штабу «Нашої України» Анатолій ЛУЦЕНКО на прес-конференції у Києві в прес-центрі блоку.

За його словами, в першу чергу, викликає занепокоєння «підвищена явка виборців на Луганщині».

У свою чергу, заступник керівника центрального виконкому «Нашої України» Ігор ЖДАНОВ додав, що за інформацією представників блоку в Донецькій області, фіксуються численні порушення. Як приклад він навів порушення в окрузі №50 в Донецькій області.

За даними прес-служби “Нашої України”, крім того, у Донецькій області 88 та 86 виборчі дільниці розташовані поза полем зору спостерігачів, бюлетені видаються без паспорта і перевірки реєстрації, в кабінки заходять по двоє. Всі ці порушення зафіксовано на відеокамеру.

У місті Родинське Донецької обл. (ВО №50, ДВК №№ 57-61) голосують “мертві душі” - зафіксовано 1500 голосів людей, що не проживають за цими адресами. Разом з тим, біля кожної дільниці стоять десятки людей, що прийшли проголосувати і не знайшли себе в списках.

У 47 виборчому окрузі (м. Макіївка), всупереч рішення суду, спостерігачам від "Нашої України" відмовляються видавати посвідчення спостерігачів. В 46 виборчому окрузі (м. Макіївка) на виборчих дільницях спостерігачами від "Нашої України" зареєстровані особи, які не подавалися уповноваженими особами в списках як спостерігачі та не мають ніякого відношення до партії. Така ж інформація надходить і з інших дільниць області.

В 39 й 41 виборчих округах (м. Донецьк) дільничні комісії забороняють спостерігачам на виборах в обласну раду від Донецької обласної організації НСНУ бути присутніми на дільницях, мотивуючи це тим, що на цих дільницях уже є спостерігачі від блоку "Наша Україна" по виборах до Верховної Ради. Причому в 41 окрузі подібні порушення мають системний характер. Така ж інформація надходить із виборчих дільниць Новоазовська та Тельманово.

Виїзна група спостерігачів від блоку "Наша Україна" встановила, що в 39 виборчому окрузі (м. Донецьк) на виборчій дільниці № 103 (Донецька гімназія № 72, пр. Васнєцова, 2) у виборчі кабінки заходять по 2 особи, ніхто не контролює кількість заповнюваних ними бюлетенів. Члени виборчої комісії відмовляються реагувати на дані порушення. На даний момент порушення документуються спостерігачами.

Станом на полудень 26 березня в Маріуполі зареєстрована маса порушень виборчого права. Інформація про правопорушення надходить постійним потоком.

У Волновахському районі представники Партії регіонів заплатили кожному членові усіх виборчих комісій по 200 грн. Про це свідчать самі члени комісій. "Нам дають по 200 гривень. Просто так. Без яких-небудь розписок і звітностей нам видають гроші", - говорять члени комісій, які не захотіли називати своїх прізвищ.

У 51 виборчому окрузі (м. Краматорськ) на 52 виборчу дільницю заходять групи по 10-15 чоловік, відтискують черги, що утворилися на дільницях, одержують пачками виборчі бюлетені і швидко їх заповнюють, не заходячи в кабінки. Після цього, невідомі вкидають бюлетені в урни для голосування і поспішно йдуть з дільниці. Даний факт зафіксований спостерігачами від блоку "Наша Україна".