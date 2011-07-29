Екс-президенту Тунісу дали 16 років
09:15, 29 липня 2011Політика
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Сидітиме в компанії з зятем і дочкою
Суд у Тунісі засудив колишнього президента Зіна ель-Абідіна БЕН АЛІ і його зятя до 16 років ув`язнення кожного за звинуваченнями, пов`язаними з корупцією, передає Радіо «Свобода».
Суд також засудив дочку БЕН АЛІ - Нісрін до восьми років позбавлення волі і зобов`язав її сплатити штраф у розмірі 50 млн. динарів.
Судовий процес проходив за відсутності обвинувачених.
Як повідомляв УНІАН, 14 січня 2011 р. після практично місяця маніфестацій протесту, що вилилися у сутички із силами правопорядку, родина екс-президента Тунісу залишила країну.
У ході заворушень у Тунісі загинули понад 100 чоловік, сотні одержали поранення.
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