Екс-президенту Тунісу дали 16 років

Суд у Тунісі засудив колишнього президента Зіна ель-Абідіна БЕН АЛІ і його зятя до 16 років ув`язнення кожного за звинуваченнями, пов`язаними з корупцією, передає Радіо «Свобода».

Суд також засудив дочку БЕН АЛІ - Нісрін до восьми років позбавлення волі і зобов`язав її сплатити штраф у розмірі 50 млн. динарів.

Судовий процес проходив за відсутності обвинувачених.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня 2011 р. після практично місяця маніфестацій протесту, що вилилися у сутички із силами правопорядку, родина екс-президента Тунісу залишила країну.

У ході заворушень у Тунісі загинули понад 100 чоловік, сотні одержали поранення.