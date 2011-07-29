Тимошенко захищав адвокат, який має в активі лише одну справу про ДТП?

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області визнала наявність достатніх підстав для відкриття дисциплінарного провадження стосовно колишнього адвоката Тимошенко Миколи Титаренка. Про це в ексклюзивному коментарі газеті «Закон і Бізнес» повідомив член дисциплінарної палати КДКА Київської області Петро Бойко.

Предметом розгляду комісії стала ухвала Печерського районного суду міста Києва щодо відповідності дій Титаренка вимогам Правил адвокатської етики. Так, суд вважає, що Титаренко неналежно виконував свої обов’язки та фактично відмовився від надання правової допомоги клієнту Юлії Тимошенко.

Адвокат Титаренко особисто брав участь у засіданні кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури при розгляді цього питання. На засіданні він визнав, що порушив правила адвокатської етики, але не усвідомлював цього під час судового засідання. Крім того, М.Титаренко повідомив, що в його адвокатській практиці це був перший досвід представництва інтересів підсудних у кримінальних справах, крім справи про незначне ДТП.