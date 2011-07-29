Шостим свідком проти Тимошенко виступив старший прокурор

У засіданні Печерського районного суду Києва у кримінальній справі за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією оголошено перерву до 10.00 1 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, на оголошенні перерві у засіданні наполягала Ю.ТИМОШЕНКО, мотивуючи це тим, що офіційно робота Печерського суду завершилася о 15.45.

Перед оголошенням перерви суд допитав шостого за сьогодні свідка - старшого прокурора Генеральної прокуратури Ігоря БОНДАРЕНКА. Він повідомив, що Генпрокуратура отримала запити народного депутата України Володимира ОЛІЙНИКА, а також Адміністрації Президента та Кабінету міністрів з проханням зробити перевірку законності контрактів з Росією щодо постачання та транзиту газу, які були укладені у 2009 році. За його словами, ці угоди були направлені на перевірку до Інституту держави і права імені Корецького. Однак прокурор не повідомив про результати цієї перевірки.

Також І.БОНДАРЕНКО не зміг сказати, хто саме – уряд чи прем’єр-міністр – надавали директиви на підписання газових угод. «Оцінку я давати не зможу», - сказав він, незважаючи на те, що перед цим Ю.ТИМОШЕНКО процитувала йому витяг з вищевказаної експертизи, який свідчить про те, що відповідні директиви надавала прем’єр-міністр.

Після цього суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ на вимогу Ю.ТИМОШЕНКО оголосив перерву до 10.00 1 серпня, мотивуючи її необхідність часом для виклику на допит додаткових свідків.