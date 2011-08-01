У Донецьку підпалили квартиру опозиційного журналіста

У Донецьку невідомі вчора вдень підпалили квартиру редактора опозиційного інтернет-видання «Новини Донбасу» Олексія МАЦУКИ, який також очолює обласну громадську організацію «Донецький інститут інформації».

Як повідомив кореспонденту УНІАН сам О.МАЦУКА, про те, що горять двері його квартири, він дізнався від сусідів, які подзвонили йому. За словами журналіста, в той момент його не було вдома (він живе в квартирі один – УНІАН), він повертався з ринку, й пожежників викликали сусіди.

«Я живу на першому поверсі двоповерхового будинку недалеко від ринку. На вікнах у мене стоять грати, і, якби я був удома, напевно, я не зміг би вийти, тому що двері моєї квартири були підперті мішками», - сказав О.МАЦУКА. При цьому він додав, що в квартирі зараз йде ремонт, і його мішки з цементом стояли в під`їзді під сходами, але, коли горіли двері, вони опинилися під дверима. Крім того, сьогодні будуть відомі результати експертизи, чим були облиті двері, повідомив О.МАЦУКА.

Він також зазначив, що невідомі поклали при вході в під`їзд адресований йому жалобний, похоронний вінок, на чорних стрічках якого було написано: «Алексею Витальевичу от скорбящих друзей и подруг».

«У мене згоріли двері в квартиру, також обгорів всередині під`їзд – задимилися й стіни, й стеля. Постраждали вхідні двері, які вже спішно поміняли, щоб закрити під`їзд», - зазначив журналіст, додавши, що вінок не згорів, тому що його поклали на початку під`їзду, поза зоною вогню.

О.МАЦУКА також повідомив, що в неділю написав заяву в міліцію з проханням знайти винних у підпалі й попросив надати йому на ніч охорону, оскільки квартира залишилася без вхідних дверей. Правоохоронці прийняли заяву до розгляду й надали журналісту на ніч охорону.

Відповідаючи на запитання, чи отримував він погрози на свою адресу, О.МАЦУКА відповів: «Напередодні події погрози не надходили, а взагалі надходили. Вони були повністю анонімні, я їх одержував на телефон у вигляді SMS-повідомлень. Але я їх серйозно не сприймав».

Водночас він переконаний, що підпал безпосередньо пов`язаний з його журналістською діяльністю. «Я думаю, що це пов`язано з моєю професійною діяльністю», - сказав О.МАЦУКА, додавши, що не знає, хто хоче його залякати.

О.МАЦУКА нагадав, що на сайті «Новини Донбасу» журналісти публікували фотографії й матеріали про особняки та нові будинки керівників регіону і їхніх дітей, про те, якими дорогими автомобілями володіють донецькі чиновники, висвітлювали «конфлікти різного рівня й різного роду».

Редактор сайту заявив, що має намір звернутися до всіх силових відомств із приводу того, що сталося, в тому числі й до Генеральної прокуратури, а також хоче підготувати до них своє відеозвернення.