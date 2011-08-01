Через нецензурні пісні біля Вічного вогню порушили справу

Міліція порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, провівши перевірку після появи в Інтернеті відео, на якому група молоді співає пісні з нецензурною лексикою біля Вічного вогню на могилі Невідомого солдата в Сімферополі.

«Справу за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство) порушив Залізничний райвідділ міліції Сімферополя», - повідомила УНІАН телефоном Ольга БОГОСЛАВСЬКА, головний фахівець відділу зв`язків із громадськістю Кримського управління МВС.

Відео з`явилося в мережі в середині липня, його виклав у «Живому журналі» один із блогерів. «Гуляли з другом нічним парком нещодавно, спілкувалися... Раптом почули якийсь шум від Вічного вогню, вирішили заглянути, розвідати, а там - концерт. Сидить тусовка з гітарою, мікрофоном і усилком, і співають пісеньки, розпиваючи спиртне», - написав користувач ЖЖ.