У посольстві Ізраїлю не мають інформації про громадянство Черновецького

Посольство Держави Ізраїль в Україні не володіє інформацією щодо ізраїльського громадянства мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі посольства.

«Посольство Ізраїлю в Україні не володіє інформацією з приводу громадянства Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО», - сказали у диппредставництсві.

Сьогодні деякі ЗМІ повідомили, що мер Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і його дружина Аліна АЙВАЗОВА вже 17 років є громадянами Ізраїлю.

Відповідно до інформації, що міститься в базі даних МВС, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і його дружина репатріювалися в Ізраїль 5 жовтня 1994 року.

За даними станом на липень 2011 року, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ прописаний у будинку на одній з вулиць Північного Тель-Авіва.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ балотувався на посаду Президента України у 2004 році, був обраний мером столиці у 2006 році, до цього обирався народним депутатом України.

Також ЗМІ повідомляють, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ нещодавно прибув із Грузії в Ізраїль.

Як відомо, в Україні заборонене подвійне громадянство.