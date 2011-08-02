У посольстві Ізраїлю не мають інформації про громадянство Черновецького
ЗМІ пишуть, що прописаний у Тель-Авіві
Посольство Держави Ізраїль в Україні не володіє інформацією щодо ізраїльського громадянства мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі посольства.
«Посольство Ізраїлю в Україні не володіє інформацією з приводу громадянства Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО», - сказали у диппредставництсві.
Сьогодні деякі ЗМІ повідомили, що мер Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і його дружина Аліна АЙВАЗОВА вже 17 років є громадянами Ізраїлю.
Відповідно до інформації, що міститься в базі даних МВС, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і його дружина репатріювалися в Ізраїль 5 жовтня 1994 року.
За даними станом на липень 2011 року, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ прописаний у будинку на одній з вулиць Північного Тель-Авіва.
Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ балотувався на посаду Президента України у 2004 році, був обраний мером столиці у 2006 році, до цього обирався народним депутатом України.
Також ЗМІ повідомляють, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ нещодавно прибув із Грузії в Ізраїль.
Як відомо, в Україні заборонене подвійне громадянство.