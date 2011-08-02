"Батьківщина", "Фронт Змін" і "Свобода" об'єдналися

Сьогоднішня позачергова сесія Житомирської міської ради не відбулась через неявку депутатів від опозиції, у залі зареєструвалися лише 23 з 60 депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, до сесійної зали не прибули депутати з фракцій "Батьківщина", «Фронт Змін», "Свобода" та "Рідне місто".

Прес-конференціях представники фракцій "Батьківщина" та "Фронт Змін" пояснили неявку депутатів незгоду з політикою Житомирського міського голови Володимира ДЕБОЯ.

До порядку денного сесії було внесено кілька питань, в тому числі щодо внесення змін до регламенту міськради та продажу п`ятьох гектарів земель ботанічного саду.

На прес-конференції у міськраді мер Житомира Володимир ДЕБОЙ пояснив відсутність депутатів відпускним періодом та висловився за продаж згаданої земельної ділянки з аукціону та будівництво на ній супермаркету будівельних матеріалів. Заяви опозиції він розцінив як піар-акцію.