УНП: рішення суду щодо Бандери й Шухевича - непрофесійне і замовне

Українська народна партія вимагає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Вищої Ради юстиції звільнити суддів, які позбавили звання Героїв України Романа Шухевича і Степана Бандеру.

Про це йдеться у заяві УНП, текст якої має УНІАН.

“Звільнити усіх суддів, які свідомо прийняли незаконне рішення позбавити Романа Шухевича і Степана Бандеру звання Героїв України, і тим самим порушили присягу судді та заплямили честь професії», - йдеться у заяві.

УНП називає рішення Вищого адміністративного суду України «політичним, спрямованим на дегероїзацію української історії та викорінення патріотичного духу українців».

У партії таке рішення вважають «наругою над українським законодавством і демократією, свідченням остаточної втрати незалежності судовою гілкою влади».

В УНП наголошують, що окрім того, що це рішення носить явно замовний характер, воно ще й ставить під сумнів професіоналізм суддів, оскільки ВАСУ мав розглянути суто технічне питання – скасувати рішення донецького суду, а не підтверджувати його антиправничий висновок.

Зокрема, нагадують в УНП, відповідно до ст. 16 Закону України «Про державні нагороди України», позбавлення державних нагород може бути проведено виключно Президентом України лише у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду у випадках, передбачених законом.

«Якщо ж дослухатися до аргументації обвинувачення, що присвоєння звання Героя України особам, які не перебували у громадянстві України, є незаконним і підлягає скасуванню, доведеться позбавляти звання Героїв усіх пожежників-чорнобильців, які загинули у 1986 році і воїнів Радянської армії, включно з Олексою Берестом, який вивішував червоний прапор над Рейхстагом і не дожив до незалежності України», - наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Вищий адміністративний суд України (ВАСУ) залишив у силі постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 21 квітня 2010 року про незаконність Указу Президента України "Про присвоєння Роману Шухевичу звання Герой України" (від 12 жовтня 2007 року №965/2007).

Відповідне рішення оголосив суддя-доповідач у справі Ігор ШТУЛЬМАН.

Також ВАСУ залишив у силі ухвалу Донецького окружного адміністративного суду від 2 квітня 2010 року та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 23 червня 2010 року про визнання незаконним і скасування Указу Президента України №46/2010 від 20 січня 2010 року "Про присвоєння Степанові Бандері звання Герой України".

Це рішення оголосила суддя-доповідач у справі Катерина ЛЕОНТОВИЧ.