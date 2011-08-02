Харківських страйкарів звільнять за прогул?

Усі водії тролейбусного депо №3 харківського комунального підприємства «Міськелектротранс», які сьогодні провели акцію протесту проти реорганізації підприємства і затримок із виплатами зарплат, завтра вийдуть на маршрути міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, таке рішення було ухвалене сьогодні на зборах трудового колективу депо.

Прокурор Харкова Євген ПОПОВИЧ запевнив учасників зборів, які висловили побоювання з приводу можливих звільнень, що триматиме на особистому контролі усі випадки незаконних звільнень працівників підприємства.

У свою чергу директор Департаменту транспорту і зв`язку Харківської міської ради Сергій ДУЛЬФАН заявив, що рішення про дисциплінарні стягнення щодо 42 кондукторів і 74 водіїв ХКП «Міськелектротранс», які не вийшли сьогодні на роботу, буде ухвалено тільки колегіально на засіданні адміністративної комісії підприємства.

«З погляду трудового законодавства України, за фактом його порушення рішення про розірвання трудового договору з працівником за прогул ухвалює адміністративна комісія підприємства», - сказав С.ДУЛЬФАН. За його інформацією, адміністративна комісія ще не бралася до розгляду цього питання.

Говорячи про фінансову діяльність підприємства, С.ДУЛЬФАН запевнив працівників, що протягом трьох тижнів Контрольно-ревізійне управління Харківської області перевірить усю фінансову документацію КП «Міськелектротранс» і надасть свої висновки на найближчих зборах трудового колективу підприємства, які планується провести 22 серпня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові на маршрути не вийшло 74 тролейбуси. Водії та кондуктори ХКП «Міськелектротранс» провели акцію протесту проти реорганізації підприємства, затримок із виплатами заробітних плат і внесків до Пенсійного фонду.

Згідно з рішенням Харківської міськради, реорганізація «Міськелектротрансу» проводиться для того, щоб дати можливість новим експлуатаційним підприємствам самостійно вести фінансово-господарську діяльність і розпоряджатися коштами, які вони заробляють.

У ході реформування ХКП «Міськелектротранс» у місті буде створено п`ять комунальних підприємств: «Салтівське трамвайне депо», «Жовтневе трамвайне депо», «2-ге тролейбусне депо», «3-тє тролейбусне депо» і «Міськелектротранссервіс». Нові підприємства почнуть роботу 15 серпня.