Юрист про відносини Президента та голови Рівненської облдержадміністрації

Звільнення Василя ЧЕРВОНІЯ з посади голови Рівненської обласної державної адміністрації під час відпустки, у якій той перебував на момент оприлюднення відповідного Указу Президента, є цілком правомірним, заявив в інтерв‘ю УНІАН партнер адвокатської фірми „Пукшин і партнери” Руслан КИРИЛЮК.

За словами юриста, заборона звільнення працівника у період його перебування у відпустці встановлена ст.40 Кодексу законів про працю України (КЗпП). Проте, сказав він, у випадку звільнення голови обласної держадміністрації цю статтю застосувати неможливо.

Як зауважив Р.КИРИЛЮК, ст.40 КЗпП України містить підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника чи уповноваженого ним органу. У свою чергу трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов`язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку. Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов`язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

„Оскільки Президент України не є ні власником, ні уповноваженим органом обласної адміністрації, відносини між ним і головою обласної адміністрації засновані не на трудовому договорі”, - наголосив Р.КИРИЛЮК.

За його словами, підстави припинення повноважень голови місцевої державної адміністрації, передбачені ст.9 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, яка не містить норми, аналогічної або відсилаючої до ст.40 Кодексу законів про працю.

„Отже, оскільки відносини між Президентом України та головою обласної державної адміністрації регулюються нормами конституційного, а не трудового права, звільнення В.ЧЕРВОНІЯ є цілком правомірним”, - наголосив юрист.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив з посади голови Рівненської обласної державної адміністрації Василя ЧЕРВОНІЯ. Іншим указом Президент призначив Віктора МАТЧУКА головою Рівненської обласної державної адміністрації. Укази було розміщено на офіційному Інтернет-представництві глави держави 18 травня.