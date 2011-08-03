Депутат: хто "заклав" Черновецького і яка з того користь?

У разі офіційного підтвердження інформації про отримання мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ громадянства Ізраїлю необхідно буде проводити позачергові вибори мера.

Про це заявив депутат Київради від фракції «УДАР» Валерій КАРПУНЦОВ, повідомили УНІАН у його прес-службі.

«Законність перебування ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на посаді мера можна піддати сумніву в разі офіційного підтвердження отримання ним подвійного громадянства. Адже Закон України «Про громадянство» і Конституція чітко закріплює єдине громадянство. Згідно із українським законодавством, громадянин іншої країни не може претендувати чи бути обраним на посади у органи влади. Якщо Президент прийме рішення про позбавлення «мера усіх киян» українського громадянства, тоді проведення виборів Київського міського голови буде неминучим, а вся його попередня діяльність на посаді голови КМДА буде поза законом», - зазначив політик.

В.КАРПУНЦОВ припустив, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ міг зважитися на громадянство іншої країни для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності на майбутнє.

«Оскільки під слідством знаходяться представники «молодої команди», а на деяких вже заведені кримінальні справи, не можна виключати, що мер Києва себе не перестрахував. Крім того, отримавши другий паспорт, він зняв із себе усю відповідальність за земельні та фінансові махінації часів свого перебування при владі. Тепер легітимність прийнятих і підписаних ним документів можна піддати сумніву», - зауважив депутат Київради.

В.КАРПУНЦОВ також переконаний, що витік інформації про подвійне громадянство мера Києва пов‘язаний, насамперед, із труднощами спілкування з командою влади. Скоріш за все, це протистояння пов‘язане з підписанням рішень переділу власності у Києві, зазначив він.

«Залишається лише сподіватися, що владою будуть дотриманні усі норми Закону при прийнятті рішення щодо подвійного громадянства ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. В результаті позбавлення столичного очільника громадянства України, у громади Києва буде чергова підстава вимагати проведення виборів у столиці», - переконаний В.КАРПУНЦОВ.