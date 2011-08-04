Журналісти знайшли Черновецького в Ізраїлі і спитали про громадянство
"Як ви сюди потрапили?... Я відпочиваю"
Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запевняє, що не має подвійного громадянства.
Про це мер столиці заявив у відео, показаному в сюжеті ТСН, повідомляє «Українська правда».
Кореспондент ТСН повідомила, що канал отримав "офіційне підтвердження громадянства мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та його дружини Аліни АЙВАЗОВОЇ".
"За документами, які ми отримали в Міністерстві внутрішніх справ Ізраїлю, сплативши 30 шекелів мита, видно, що він (Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ) дійсно зареєстрований в одному з найелітніших районів Тель-Авіва", - йдеться в сюжеті.
При цьому журналіст зазначила, що мер і його дружина живуть окремо, в сусідніх будинках.
Кореспонденти ТСН зайшли до помешкання мера у Тель-Авіві і застали його вдома.
"Як ви сюди потрапили? Я не даю інтерв'ю ... Я відпочиваю", - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
На питання, чи є у нього громадянство Ізраїлю, він відповів: "Немає в мене громадянства".
Як повідомляв УНІАН, 2 серпня інтернет-видання IzRus, посилаючись на наявну в розпорядженні редакції інформацію, повідомило, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та його дружина А.АЙВАЗОВА репатріювалися до Ізраїлю ще 5 жовтня 1994 року.
Обидва мають ізраїльські посвідчення особистості і, за даними на липень поточного року, київський мер прописаний на одній з вулиць Північного Тель-Авіва.