Королевська обіцяє вивести людей на Майдан

«Ми виведемо людей на Майдан на захист Юлії ТИМОШЕНКО», - заявляє народний депутат України від фракції «БЮТ-Батьківщина» Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

У переданій УНІАН заяві вона зазначає, що «вся країна і весь світ уважно і напружено спостерігає за судом над Ю.ТИМОШЕНКО. І ми вже бачимо спроби влади перетворити цей процес на судилище, а не на справедливий суд. Лідера нашої партії хочуть позбавити законного права на захист, заарештувавши її до винесення рішення судом. Якщо прокуратура знову вимагатиме, а суддя задовольнить її вимогу про арешт Ю.ТИМОШЕНКО на цій стадії судового процесу, то суд не дасть можливість лідеру «Батьківщини» захистити свої права, довести свою невинність і засвідчить свою ангажованість».

«Я попереджаю владу, що якщо ви посмієте заарештувати нашого лідера зараз, позбавивши її законного права особисто захищати своє чесне ім`я в суді, то наша партія буде виводити людей на Майдан», - йдеться в заяві Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ.

Депутат нагадує владі, що відмова будь-якому громадянинові України в справедливому захисті своїх прав і свобод є грубим порушенням прав людини, що викличе негативну реакцію в європейському співтоваристві і загальмує інтеграцію нашої країни до Європи. Цим влада покаже своє небажання повернути Україну в європейську сім`ю.

«Я закликаю прихильників усіх опозиційних партій підтримати нас і захистити європейський вибір нашої країни. Тільки за останній рік я відвідала десятки міст і сіл нашої країни і скрізь я чую один і той же питання: коли наша влада стане цивілізованою. І багато людей готові вийти на вулицю і підтримати нас», - говорить Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона також попереджує владу, що не треба сподіватися «на уявні розколи в наших рядах». «Я заявляю, що партія «Батьківщина» єдина, лідер «Батьківщини» - Ю.ТИМОШЕНКО, і ми не дозволимо владі призначати нам лідерів ззовні», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.