У Держземагентстві обіцяють, що наш кадастр буде найкращий у Європі

До України прибула делегація угорських кадастрових спеціалістів у складі представника Міністерства регіонального розвитку Андраша РЕМШЕЇ та представника Інституту геодезії та картографії Угорщини Сілваї ГЕРГЕЛЮ. Як повідомили УНІАН у Держземагентстві, це зустрічний візит угорських колег в Україну в рамках співпраці з наповнення кадастру.

Під час зустрічі з угорською делегацією голова Держземагентства Сергій ТИМЧЕНКО зазначив, що український кадастр буде найкращим і найпрогресивнішим з технічної точки зору в Європі. Україна фактично остання країна Європи, яка впроваджує автоматизовану систему кадастру, а отже, «у нас є можливість взяти найкращий іноземний досвід та впровадити найсучасніші технічні та програмні розробки», сказав С.ТИМЧЕНКО.

За його словами, на кошти Світового банку Україна вже розробила програмне забезпечення кадастрової системи. Нинішнє завдання – наповнити цю систему достовірними даними про всі земельні ділянки країни. Угорська Республіка сама нещодавно впровадила єдину автоматизовану систему кадастру, а отже, свіжий практичний досвід стане в нагоді українським спеціалістам.

А.РЕМШЕЇ, у свою чергу, відзначив, що на нинішньому етапі наповнення кадастру Україні потрібно закласти міцний фундамент – внести до бази точні дані, а потім вже будувати цілісну систему. Якість послуг, які надаватимуться населенню, залежатиме передусім від достовірності даних.

У рамках візиту угорські фахівці ознайомляться з технічними аспектами функціонування системи українського кадастру, а також з механізмами його наповнення та внесення даних. За результатами зустрічі буде сформовано міжнародну робочу групу та вироблено покроковий план співпраці щодо наповнення кадастру.