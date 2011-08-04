Тимошенко: до справи не долучили ключову експертизу

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що сьогоднішні рішення Печерського районного суду Києва є зайвим доказом його упередженості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам після завершення чергового судового засідання з розгляду її кримінальної справи щодо газових угод 2009 року.

«Все це зайвий раз говорить про те, що цьому судді поставили дуже чіткий термін, коли завершити судове засідання», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Зокрема, за її словами, підтвердженням цього є проведення щоденних судових засідань тривалістю від 10 до 12 годин, відмова захисту у залученні своїх свідків, а також відмова залучити до справи експертизу Інституту держави і права ім. Корецького щодо статусу директив, які Ю.ТИМОШЕНКО підписала у 2009 році для проведення переговорів між НАК «Нафтогаз України» та російським ВАТ «Газпром».

«Суддя, який допустив всіх без виключення свідків від обвинувачення, сьогодні відмовив у нашому клопотанні про залучення свідків від захисту. Це значить, що зруйнована цілком і повністю основа правосуддя - змагальність, коли і обвинувачення, і захист мають рівні права і можуть однаково доводити в суді свою позицію», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також нагадала, що суд тенденційно обмежує її захисників у наданні часу для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

«Це значить, що нікому не потрібно з’ясовувати істину в суді, це значить, що потрібно поставити просто плюсики, пройти всі етапи судового процесу без того, щоб почути сторону захисту. Сьогодні не долучили до кримінальної справи ключову експертизу Інститут держави і права, на якій базуються всі довідки, які є в кримінальній справі», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.