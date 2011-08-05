Адвокат Тимошенко заявляє, що до засідання не готовий

Суддя Печерського районного суду м. Києва Родіон КІРЄЄВ вкотре відмовив захисту екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у наданні часу на ознайомлення з матеріалами кримінальної справи щодо газових угод 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Р.КІРЄЄВ оголосив, не виходячи до нарадчої кімнати.

«Я не готовий до сьогоднішнього засідання у зв’язку з тим, що технічно не мав часу для підготовки. Я прошу відкласти засідання і надати мені можливість для ознайомлення з матеріалами справи», - сказав адвокат Юрій СУХОВ.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила, що у зв’язку зі щоденним проведенням тривалих засідань її адвокат не може якісно підготуватися до допиту свідків.

«Я прошу вас так організувати засідання, щоб захист міг підготуватися та якісно мене захищати», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Проте представник державного обвинувачення прокурор Олександр МИКИТЕНКО зазначив, що вже розглядав таке клопотання та надавав новому захисникові час на ознайомлення з матеріалами справи.

Вислухавши позиції сторін щодо клопотання, Р.КІРЄЄВ відмовив у його задоволенні.