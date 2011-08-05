Азаров подумує про розірвання газових угод через суд

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не виключає можливості розірвання газових угод 2009 року через суд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні, під час дачі свідчень в судовому засіданні з розгляду кримінальної справи екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року.

«Уряд розглядає можливість розірвання цього контракту через суд, але таке рішення ще не ухвалене», - сказав М.АЗАРОВ. За його словами, таке рішення є дуже відповідальним, і перш ніж звертатися до суду, потрібно бути впевненим в результаті.

«Ми все ж таки сподіваємося шляхом переговорів добитися зниження ціни», - сказав М.АЗАРОВ.