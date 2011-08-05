Королевська: земельна реформа задумана не на користь простих українців

Якщо влада боїться одержати у людей мандат на проведення земельної реформи, то це означає, що ця реформа задумана не на користь простих українців. Без референдуму це буде рейдерським захватом стратегічного ресурсу країни.

Таку думку висловила УНІАН народний депутат (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи відмову Центральної виборчої комісії України в проведенні референдуму із земельної реформи.

Н.КОРОЛЕВСЬКА звернула увагу на той факт, що соцопитування фіксують: більшість українців сумніваються в тому, що земельна реформа буде проведена чесно, справедливо. «Ми пам`ятаємо приватизацію, після якої в країні пролягла безодня між багатими і бідними. Результатом земельної реформи може стати провал всієї України в цю безодню. Люди втратять шанс і надії на гідне життя».

При цьому народний депутат наголосила, що земельна реформа Україні необхідна. «Після розпаду колгоспно-радгоспної системи сільське господарство не виросло. Більше того, нині ми виробляємо не більше 70% рівня продукції 1990 р. Це свідчить про неефективність використання потенціалу земельного ресурсу, а в разі неправильного проведення реформи цей потенціал буде втрачений», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, світова кон`юнктура зростання цін на продовольство ставить перед нами завдання створити конкурентний ринок землі, різноманітних за формою агрогосподарств, вдосконалення законодавчої бази, створення прозорих відносин власності. Це неможливо без урахування інтересів усіх учасників. Інакше земля, як і промислові об`єкти, після приватизації виявиться під контролем декількох найбагатших українців, а прості люди залишаться ні з чим.

Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначила, що сьогодні в приватній власності перебуває близько 73% земель сільськогосподарського призначення. У сільській місцевості проживає 14,5 млн. людей. Ігнорувати їх інтереси влада не має права. «Влада зобов`язана провести референдум, одержати мандат довіри від людей, а також – дозвіл розпоряджатися їх землею. Без референдуму це буде рейдерське захоплення стратегічного ресурсу країни», - переконана Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Повертаючись до відмови ЦВК провести референдум, народний депутат заявила: «Рішення Центрвиборчкому – це не відмова в процедурі самого референдуму, а демонстрація страху. Влада побоюється, що може не одержати від людей мандату організувати ринок землі».

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня 2011 р. Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації ініціативним групам з проведення всеукраїнського референдуму з продажу землі.

Зокрема, на референдум пропонували винести питання: "Чи підтримуєте ви заборону на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення і пов`язане з цим внесення відповідних змін до Земельного кодексу України?"

Однак ЦВК вирішила, що це питання не може бути винесене на всеукраїнський референдум за народною ініціативою як таке, що не відповідає Конституції України.