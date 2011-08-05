У залі суду - сутичка нардепів з «Грифоном»

У залі засідань Печерського районного суду Києва виникла сутичка між співробітниками судової міліції "Грифон" і народними депутатами.

Як передає кореспондент УНІАН, сутичка виникла після того, як депутати намагалися вийти з зали засідань.

Вони залишали залу суду разом із працівниками правоохоронних органів, штовхали один одного.

На сходах відбувається штовханина між депутатами та працівниками правоохоронних органів через те, що нікого не випускають з приміщення суду.

Весь час велася відеозйомка подій.

Працівники підрозділу «Беркут» заблокували вихід із суду через центральних вхід.

Всі виходять через внутрішній двір суду, в якому знаходяться чотири автобуси спецпідрозділу «Беркут».