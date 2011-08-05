У залі суду - сутичка нардепів з «Грифоном»
16:24, 05 серпня 2011Політика
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З приміщення нікого не випускають
У залі засідань Печерського районного суду Києва виникла сутичка між співробітниками судової міліції "Грифон" і народними депутатами.
Як передає кореспондент УНІАН, сутичка виникла після того, як депутати намагалися вийти з зали засідань.
Вони залишали залу суду разом із працівниками правоохоронних органів, штовхали один одного.
На сходах відбувається штовханина між депутатами та працівниками правоохоронних органів через те, що нікого не випускають з приміщення суду.
Весь час велася відеозйомка подій.
Працівники підрозділу «Беркут» заблокували вихід із суду через центральних вхід.
Всі виходять через внутрішній двір суду, в якому знаходяться чотири автобуси спецпідрозділу «Беркут».
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