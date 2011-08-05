Комуніст каже, що через Тимошенко в Україні буде, як у Єгипті

Нинішня влада зробила політичну помилку, заарештувавши колишнього прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО.

Таку думку в інтерв`ю агентству УНІАН висловив народний депутат України Євген ЦАРЬКОВ в коментарі на рішення Печерського суду міста Києва.

Він також повідомив, що проспорив колегам з фракції «БЮТ-Батьківщина», оскільки був переконаний, що Ю.ТИМОШЕНКО не заарештують. При цьому Є.ЦАРЬКОВ не назвав, кому саме проспорив. Він лише сказав, що проспорив «три літри коньяку і книгу Сергія КІВАЛОВА про вибори в 2004 році, де вся хронологія виборчих процесів, «як відбирали перемогу у ЯНУКОВИЧА». Є.ЦАРЬКОВ сказав: «Я був упевнений, що ця влада її не заарештовуватиме з двох причин - з одного боку, це для неї створюватиметься імідж Жанни д’Арк, а у нас в Україні скривджених люблять, а з іншого боку, під вибори 2012 (йдеться про вибори до парламенту 2012 року – УНІАН) цілком би для політичних цілей вистачило вироку з тим, щоб не допустити її на вибори». За його словами, після сьогоднішнього рішення «існує вірогідність того, що європейські структури, Вашингтон перетворить все на політичний процес». Він сказав, що ніхто не виключає, що «Європейський суд та інші європейські структури постараються винести їй виправдувальний вирок» і може «бути розіграна карта» як в Єгипті та інших африканських республіках. «Я думаю, що в тривалий строк ув`язнення Ю.ТИМОШЕНКО не вірить ніхто, а робити з неї Жанну д’Арк це дуже небезпечно», - зазначив народний депутат. При цьому Є.ЦАРЬКОВ сказав, що «якщо вона в народі одержить, як то кажуть, білий квиток, то вже я не знаю, куди діватимуться тоді деякі співробітники Кабінету міністрів, Адміністрації Президента і його найближчого оточення, тому що характер Юлії Володимирівни і її методи, по-моєму, відомі всім».

Відповідаючи на питання, чому ж все-таки влада пішла на такий крок, Є.ЦАРЬКОВ зазначив, що «сумнівів не виникає, що з боку Ю.ТИМОШЕНКО були антизаконні дії, а якщо говорити про радянські часи, то це розстрільна стаття, оскільки йдеться про завдання шкоди державі в особливо великих розмірах». При цьому він додав, що видно «відмашка була, зокрема з-за кордону, тому що вуха стирчать там ще зі справи ЛАЗАРЕНКА, і такі самі протоколи лежать і в Росії». «Я сумніваюся, щоб Президент і прем`єр-міністр України, грубо кажучи, втратили політичний нюх і не врахували думки так званих західних демократій», - сказав Є.ЦАРЬКОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 серпня, Печерський районний суд м. Києва прийняв постанову про арешт колишнього прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.