Тимошенко відвезли до Лук’янівського СІЗО
17:42, 05 серпня 2011Політика
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Інформація від Трегубової
Юлію Тимошенко відвезли до Лук’янівського СІЗО.
Про це "Українській правді"повідомила особиста помічниця Тимошенко Ольга Трегубова.
Як відомо, у Лук`янівському СІЗО вже перебуває екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко.
Раніше Печерський райсуд Києва ухвалив заарештувати Тимошенко. Її вивезли в автозаку в потрійному кільці "беркутівців". На Хрещатику розпочався мітинг.
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