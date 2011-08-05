Юлію Тимошенко відвезли до Лук’янівського СІЗО.

Про це "Українській правді"повідомила особиста помічниця Тимошенко Ольга Трегубова.

Як відомо, у Лук`янівському СІЗО вже перебуває екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко.

Раніше Печерський райсуд Києва ухвалив заарештувати Тимошенко. Її вивезли в автозаку в потрійному кільці "беркутівців". На Хрещатику розпочався мітинг.