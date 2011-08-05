Тимошенко: я ніколи не покінчу життя самогубством

Лідер «Батьківщини», колишній прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що ніколи не закінче своє життя самогубством.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», Ю.ТИМОШЕНКО написала у записці, написаній перед своїм арештом.

Захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО продемонстрував журналістам заяву, власноруч написану екс-прем’єром перед арештом, зазначає прес-служба «Батьківщини» і наводить її тест повністю.

«Хочу зробити заяву в зв’язку з реалізацією плану по моєму арешту. Зрозуміло, що це розправа з політичним опонентом, але я не про це. Я хочу заявити, що у мене немає жодної схильності до самогубства. Що трюки, які вони вчинили з Кірпою та Кравченком, їм повторювати не варто. Я ніколи не буду закінчувати своє життя самогубством. Все, що я роблю – це моя боротьба проти кримінального режиму за гідне місце України в світі. Слава Україні. Юлія Тимошенко», - написано у записці.

«Це власноручно написана нею заява, яку вона передала мені тиждень тому, коли ми дізналися про можливість її арешту», - зазначив С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 серпня, Печерський районний суд м. Києва ухвалив постанову про арешт колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Після оголошення цього рішення Ю.ТИМОШЕНКО вивели з зали Печерського районного суду Києва співробітники судової міліції «Грифон» та спецпідрозділу «Беркут».

Під час арешту Ю.ТИМОШЕНКО попросила не вдягати їй наручники до того моменту, поки вона не вийде з зали.

Прихильники екс-прем’єра створили живий ланцюг, щоб перекрити виїзд автозаку з Ю.ТИМОШЕНКО з суду та перекрили рух транспорту на Хрещатику.