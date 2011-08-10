Прихильники Тимошенко вимагають голови Грищенка і Волошина

Учасники мітингу на підтримку екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО одноголосно прийняли ультимативну вимогу до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про звільнення з посади міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА та речника МЗС Олега ВОЛОШИНА.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

«На жаль, останнім часом Міністерство закордонних справ перетворилось на філію піар-агенції Партії регіонів. Останні заяви МЗС фактично позбавили Україну можливості набути асоційованого членства у ЄС найближчим часом та повністю блокують наші євроінтеграційні наміри», - наголошується у документі.

«Заява МЗС призвела до того, що світова спільнота більше не звертає уваги на слова міністра закордонних справ України ГРИЩЕНА К.І. Він повністю скомпрометував як себе, так і Міністерство закордонних справ України», - зазначили учасники мітингу.

«У зв’язку з цим, відповідно до пункту 10 статті 106 Конституції України звертаємося до вас з вимогою терміново звільнити ГРИЩЕНКА К.І. з посади міністра закордонних справ за дії, що спрямовані на дискредитацію нашої Батьківщини», - йдеться у зверненні до В.ЯНУКОВИЧА.