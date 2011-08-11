Янукович - Медведєву: Ми «приречені» вирішувати будь-які питання

Україна та Росія продовжать розбудову дружніх та партнерських добросусідських відносин. Таке переконання висловив Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з Президентом Російської Федерації Дмитром Медведєвим, що відбулася у резиденції «Бочаров ручей» у Сочі. «Ми прагнули і завжди будемо прагнути до вирішення будь-яких питань. Ми «приречені» їх вирішувати», – сказав Віктор Янукович.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Янукович звернув увагу на конструктивний підхід до вирішення багатьох питань двосторонніх відносин України та Росії. Президент підкреслив, що обидві держави пов`язують давні, традиційно дружні відносини і теплі взаємні почуття народів двох країн.

За словами Віктора Януковича, вагомим результатом у розвитку українсько-російських взаємин буде досягнення, за підсумками 2011 року, рівня товарообігу у 50 мільярдів доларів. «Це, у тому числі, результат тих правильних рішень, які ми з Вами приймали», – сказав Президент України, звертаючись до російського колеги.

Глава держави особливо наголосив на актуальності питання підготовки до проведення П’ятого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії. Йдеться, за словами Віктора Януковича, про важливість наповнення її роботи реальним змістом. «Я налаштований, як завжди, шукати і знаходити рішення. Думаю, ми з Вами даремно не згаємо часу», – зауважив Президент.

Віктор Янукович, окрім того, подякував Дмитру Медведєву за надану можливість ознайомитися з підготовкою Сочі до Зимової олімпіади–2014. «Для нас цей досвід дуже цінний», – сказав Президент України, нагадавши про українську ініціативу щодо проведення Зимової олімпіади-2022 у Карпатах.

Зі свого боку Президент Російської Федерації також назвав одним із важливих питань сьогоднішніх переговорів підготовку до проведення П’ятого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії. «Ми домовилися, що засідання Українсько-Російської міждержавної комісії пройде на високому рівні і знаменувати нові сторінки у розвитку українсько-російської співпраці», – сказав він.

Дмитро Медведєв в цілому позитивно оцінив розвиток двосторонніх відносин України та Росії, відзначивши, зокрема, позитивні торговельно-економічні показники. За словами Президента Росії, актуальними темами для переговорів є також газова співпраця, питання регіонального та міжнародного співробітництва, остаточне вирішення питання щодо державних кордонів. «У нас багато тем для розмови. Тому я вважаю, що вона має бути відвертою, прямою і дружньою», – сказав Президент Російської Федерації.