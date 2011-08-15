Автор висновків у справі Тимошенко викрутився: спец протиріч не знайде

Заступник директора Інституту держави і права ім. Корецького Володимир НАГРЕБЕЛЬНИЙ заперечує можливість розбіжностей у своїх висновках, наданих Генпрокуратурі на досудовому слідстві у «газовій» справі екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час допиту як свідка на сьогоднішньому засіданні Печерського районного суду Києва.

«Я не бачу жодних протиріч у висновках… Жодного протиріччя між першим і другим висновками я не бачу, і будь-які фахівці не побачать, оскільки все залежить від того, як ставилися питання», - сказав В.НАГРЕБЕЛЬНИЙ, додавши при цьому, що також не можна сказати, який з цих висновків є основним, а який - додатковим.

Під час постановки запитань з боку сторони захисту головуючий на процесі суддя Родіон КІРЄЄВ за зауваженнями прокуратури кілька разів знімав поставлені питання або просив підсудну Ю.ТИМОШЕНКО чи її адвокатів переформулювати запитання. У той же час жодного разу він так не робив, коли запитання ставилися свідку В.НАГРЕБЕЛЬНОМУ з боку сторони обвинувачення.

Разом з тим на запитання Ю.ТИМОШЕНКО, чи перевищила вона свої повноваження, перебуваючи на посаді прем’єр-міністра, коли надавала директиви за підсумками переговорів з газових питань з прем’єр-міністром Росії Міністерству палива та енергетики України для передачі їх НАК «Нафтогаз України», свідок відповів, що якщо Міністерство палива та енергетики відповідно до регламенту Кабінету міністрів входить до його складу, то прем’єр-міністр має право надавати йому доручення, вказівки і таке інше.

Водночас, на запитання Ю.ТИМОШЕНКО, чи повинна вона відповідати «за наслідки переговорів та дій», В.НАГРЕБЕЛЬНИЙ відповів: «У всьому світі за це наступає лише конституційна правова, тобто політична відповідальність… Інколи вона навіть гірша, ніж кримінальна».

При цьому на запитання адвоката Ю.ТИМОШЕНКО Юрія СУХОВА, чи може прем’єр-міністр за зобов’язання суб’єкта господарської діяльності нести відповідальність, свідок відповів: «Ні, звичайно».

Як повідомлялося, Інститут держави і права імені Корецького проводив науково-правову експертизу відповідності законодавству України газових контрактів від 19 січня 2009 року.

Як заявила під час допиту у суді колишня заступниця генерального прокурора Тетяна КОРНЯКОВА, відповідно до висновку Інституту, директиви делегації НАК "Нафтогаз України" на переговори з ВАТ "Газпром" стосовно укладення контрактів з продажу природного газу та контрактів про обсяги та умови транзитного газу через територію України, підтверджені Ю.ТИМОШЕНКО від 19 січня 2009 року, не можуть кваліфікуватися як директиви уряду, підтвердження яких регулюється законодавством України.

В обвинувальному висновку міститься обвинувачення на адресу Ю.ТИМОШЕНКО в тому, що вона підписала директиви уряду на укладення газових контрактів між "Нафтогазом" та "Газпромом", на що не мала повноважень згідно з Законом "Про Кабінет Міністрів" та регламентом Кабміну. Захист екс-прем’єра доводить, що Ю.ТИМОШЕНКО підписала не директиви уряду, а своє особисте доручення керівнику "Нафтогазу".