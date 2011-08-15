Кірєєву пояснили: лише «хворий» вважає тиском заклики до гуманізму

У заклику представників Церков і релігійних організацій України до Печерського райсуду Києва звільнити екс-прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО з-під варти немає жодного тиску на суд.

Про це заявив у коментарі УНІАН експерт із релігійних питань Юрій ДОРОШЕНКО.

На його думку, духовна опіка над Ю.ТИМОШЕНКО, допомога та заклик до милосердя - є прямим обов’язком перед Богом для кожного християнина, а тим паче пастиря.

«Завданням пастиря є опіка над тими, хто потрапив у біду, заарештований або ув’язнений. Про важливість цієї місії свідчить уся двотисячолітня історія християнської Церкви. Тому тут немає жодного тиску на суд. Якщо ми кажемо, що хочемо, щоб суд був справедливим, ми ж на нього не тиснемо. Так само треба сприймати і заклики до гуманізму», - заявив Ю.ДОРОШЕНКО.

«Прикладів того, як християни не лише закликали милосердно ставитися до ув’язнених, але й реально допомагали їм, чимало. Кожному судді варто було б знати, що Церква по-особливому дивиться на тих, хто опинився за гратами. Віруюча людина бачить у них людей, які потребують моральної та матеріальної допомоги», - зазначив Ю.ДОРОШЕНКО.

На думку експерта, «відокремлення Церкви від держави не означає відокремлення Церкви від суспільства». Він наводить статтю 5 Закону «Про свободу совісті та релігійні організації», яка тлумачачи принцип відокремлення Церкви від держави, навіть гарантує священнослужителям «право на участь у політичному житті нарівні з усіма громадянами». Ю.ДОРОШЕНКО закликає не ставитися до священнослужителів, як до неповноцінних громадян, як це було за радянських атеїстичних часів.

«Я уважно ознайомився з усіма зверненнями представників Церков і релігійних організацій до Печерського суду Києва у справі Юлії ТИМОШЕНКО з проханням узяти її на поруки, і можу сказати, що вони просякнуті відповідальністю та гуманізмом. До речі, українським суддям ще варто нагадати, що гуманізм є одним із основних принципів судочинства. Духовні пастирі, як повноцінні громадяни України, закликають суддю чинити виключно за законом і пам’ятати про відповідальність перед Богом. Їх заклик до милосердя тільки морально хвора людина може розцінити як тиск на суд. Владики та отці бачать в особі Юлії ТИМОШЕНКО в першу чергу щиру християнку», - зазначив релігійний експерт.

«Чесно кажучи, не розумію, чому так занепокоєні деякі суди. Стаття 152 Кримінально-процесуального кодексу України твердить, що особиста порука полягає у відібранні від осіб, що заслуговують довіри, письмового зобов`язання про те, що вони ручаються за належну поведінку та явку обвинуваченого за викликом і зобов`язуються при необхідності доставити його в органи дізнання, досудового слідства чи в суд на першу про те вимогу. І тут священнослужителі не виняток», - зазначив Ю.ДОРОШЕНКО.

Як повідомлялося, суддя Вищого господарського суду Олег ХРИПУН назвав звернення до Печерського суду представників УПЦ КП, Римо-католицької церкви та об`єднаної церкви євангелістів християн-баптистів з проханням звільнити Ю.ТИМОШЕНКО на поруки як таке, що «за певних обставин їх висловлювання можуть розцінюватися як втручання у правосуддя».