На День Незалежності кияни побачать Майданс, стрітбол і "Фолк мюзік"

З нагоди відзначення ювілейної 20-ї річниці Незалежності України влада Києва підготувала міську програму святкування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, розпочнеться загальноміське свято 24 серпня о 10.00 на Хрещатику концертом народних колективів «Фолк мюзік», одразу після якого відбудеться концерт молодих виконавців «Покоління U 20». У рамках заходу заплановано проведення екстрім-шоу, конкурсу графіті, змагань з вуличного футболу і стрітболу.

О 16.30 святкове дійство продовжиться на Майдані Незалежності концертом кращих військових духових оркестрів України.

З 18.00 на цій же сцені для кияни та гостей столиці виступатимуть Софія РОТАРУ, Потап і Настя , «Мед Хедз», Руслана ЛИЖИЧКО, «Друга ріка», ТНМК та багато інших популярних виконавців.

Крім того, на Майдан Незалежності цього дня буде організовано масштабний виступ переможців проекту «Майданс» з Кіровограда.

Завершиться свято військовим салютом та феєрверком.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня стало відомо, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом скасував парад 24 серпня у Києві, Керчі, Одесі, Севастополі, а також у містах, де розташовані штаби оперативних командувань та видів Збройних сил України.

Президент також постановив відмовитись від виготовлення пам`ятного ювілейного знака «20 років Незалежності України».

Зекономлені бюджетні кошти глава держави доручив уряду спрямувати на фінансування заходів щодо посилення соціального захисту населення, йдеться в указі.

Як відомо, уряд виділив з держбюджету 177 млн. грн. на заходи, пов’язані зі святкуванням 20-ї річниці Незалежності України.