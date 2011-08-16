Соколовського вже везуть до Києва з міліцією

Екс-уповноважений президента Ющенка з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський у супроводі міліцейських машин їде до Києва.

Про це він повідомив "Українській правді".

За його словами, представники міліції прибули у вівторок до Хмельницької області, де він проходить лікування, і попросили прибути до суду.

"Вони поводилися максимально коректно. Зараз я своєю машиною їду до Києва. В даний момент заїхав у Хмельницький", - сказав він.

Соколовський не зміг повідомити інших подробиць, зауваживши, що перебуває за кермом.

Раніше джерела "Української правди" повідомили, що у вівторок у місто Сатанів Хмельницької області , де Соколовський проходив лікування, прибула група міліціонерів, яка попросила його їхати до Києва.

Соколовський відмовився сідати в міліцейську машину, але погодився їхати до суду сам.

Як відомо, Соколовський викликаний до суду на 9:30.