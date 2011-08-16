Прихильники Тимошенко знову обклеїли автозак її портретами

Прихильники колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО знову обклеїли автозак, на якому привозять і відвозять Ю.ТИМОШЕНКО до Печерського райсуду, листівками з її портретами.

Як передає кореспондент УНІАН, на листівках написано «Україні волю!». Працівники міліції намагаються познімати листівки.

Наступне засідання Печерського районного суду у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні службових повноважень при укладенні газових угод з РФ 2009 року розпочнеться о 10.00 17 серпня.

При цьому після закінчення сьогоднішнього судового засідання адвокат Юрій СУХОВ нагадав, що завтра мають бути допитані свідки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ, якого мають у примусовому порядку привести до зали суду, та Михайло ЛІВИНСЬКИЙ. За словами адвоката, також «повторно направили повістку Віктору ЮЩЕНКУ».

Спецавтомобіль з екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО у супроводі приблизно двох десятків бійців спецпідрозділу «Беркут» виїхав з Печерського райсуду і попрямував до Лук’янівського СІЗО.