Тимошенко більше не хоче бути прем`єром?

Блок Юлії Тимошенко та Соцпартія України пропонують винести домовленості про посади прем’єр-міністра і голови Верховної Ради за рамки коаліційної угоди.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив перший секретар політради СПУ Йосип ВІНСЬКИЙ.

За його словами, вчора ввечері БЮТ та СПУ завершили процес узгодження усіх документів, пов’язаних з підписанням коаліційної угоди. «Я думаю, що у понеділок ми її парафуємо», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Він також повідомив, що ці дві політичні сили очікують на варіант коаліційної угоди від «Нашої України», після чого почнеться процес узгодження. Він не виключає, що «Наша Україна» може погодитись на варіант угоди, запропонований СПУ та БЮТ, взявши його за основу.

Й.ВІНСЬКИЙ зауважив, що у варіанті, запропонованому БЮТ і СПУ, розподіл керівних посад передбачається за такими ж принципами, що і в меморандумі – «формула залежно від кількості (депутаських) мандатів по черзі» (Меморандум про коаліцію демократичних сил передбачав, що прем`єра пропонує та політична сила з числа учасників коаліції, яка перемогла на виборах, тобто у даній ситуації БЮТ – УНІАН). Разом з тим він наголосив, що посади прем’єр-міністра і спікера пропонується винести за межі цього принципу розподілу посад.

Він підкреслив, що соціалісти намагатимуться шляхом пошуку компромісу вирішити питання, яким політичним силам мають належати ці дві посади.

На запитання, чи буде СПУ наполягати на тому, щоб лідер цієї партії Олександр МОРОЗ очолив парламент, Й.ВІНСЬКИЙ відповів: «Якщо ми висловили цю позицію, то будемо наполягати, а компроміс будемо шукати» .

Він наголосив, що пропозиція «Нашої України» про прем’єрство О.МОРОЗА не розглядалась. Й.ВІНСЬКИЙ заявив, що офіційно ніхто з такою пропозицією до СПУ не звертався, а пропозиція соціалістів про крісло спікера для О.МОРОЗА носить офіційний характер. Він підкреслив, що соціалісти мають чітку позицію - підтримати Юлію ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра.

На запитання, чи відповідають дійсності чутки, що соціалісти запропонували свою кандидатуру на посаду спікера, оскільки не погоджуються з кандидатурою «Нашої України» (Петро ПОРОШЕНКО), Й.ВІНСЬКИЙ зауважив, що питання персоналій взагалі не розглядається. На його переконання, необхідно визначити, за якою політичною силою має бути та чи інша посада, «а посада прем’єр-міністра і спікера повинна залишатися для ради коаліції (для переговорів – УНІАН) як компроміс». При цьому він висловив невпевненість у тому, що «Наша Україна» зможе запропонувати узгоджену кандидатуру. «У них також єдності немає», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Також він назвав міфом те, що «програма – основне, посади – інше». За словами Й.ВІНСЬКОГО, це єдиний процес, оскільки програму мають виконувати люди, які повинні розуміти, що вони відповідатимуть за цю програму.