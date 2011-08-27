Екс-радник Путіна радить Україні не піддаватися на шантаж Росії

Колишній радник екс-президента РФ Володимира ПУТІНА Андрій ІЛЛАРІОНОВ радить Україні не піддаватися на шантаж Росії.

Про це А.ІЛЛАРІОНОВ, який нині є науковим співробітником Інституту Катона (США), сказав в інтерв`ю газеті "Дзеркало тижня. Україна" від 27 серпня.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи здатне російське політичне керівництво втілити в життя свої погрози початку повномасштабної торгової війни між Україною і РФ через небажання офіційного Києва вступати до Митного союзу, А.ІЛЛАРІОНОВ підкреслив: «Якщо російське керівництво вирішило шантажувати українське для того, щоб змусити Україну вступити в Митний союз, то можна сказати лише одне: не слід піддаватися шантажу».

Колишній радник В.ПУТІНА зазначає, що приклади подібних дій РФ щодо Грузії, Молдови, Білорусі, країн Балтії та й самої України однозначно показують: так, здатне. «Чи приведе шантаж, реалізація погроз до бажаних результатів? А от це - не очевидно. Результат значною мірою залежить від політичної зрілості українського керівництва, його здатності чи неготовності піддаватися на шантаж», - сказав А.ІЛЛАРІОНОВ, додавши, що поки українське керівництво в своїй політиці враховувало всі побажання своїх московських друзів.

У контексті цього А.ІЛЛАРІОНОВ нагадав, що невелика Грузія, яка володіє економічним і фінансовим потенціалом разів у 20 меншим, ніж Україна, має політичне керівництво з характером, і виявилася не лише здатною протистояти тиску Росії, а й обертати цю блокаду на свою користь.

«Враховуючи регулярно озвучувані російським керівництвом погрози, зрозуміле прагнення значної частини українського суспільства одержати захист у рамках впливових міжнародних організацій, включаючи ЄС і НАТО, які сприймаються як противага в разі реалізації силового сценарію з боку російських імперських кіл», - зазначив експерт.

«При цьому економічна інтеграція Західної Європи здійснювалася на добровільній основі. Тому якщо під виглядом нібито інтеграції починають викручувати руки, шантажувати і погрожувати, то така інтеграція ні Україні, ні будь-якій державі точно не потрібна», - впевнений він.

На думку експерта, за рівних умов Україна могла б бути і в Митному союзі, і в ЗВТ з ЄС. "Якщо обидві організації будуються на принципі добровільності, одне не має суперечити іншому. Якщо ж вступ в одну організацію є добровільним, а в іншу - ні, то важко зрозуміти, навіщо йти в цю іншу. Не слід іти на поводу в тих, хто шантажує і погрожує», - сказав А.ІЛЛАРІОНОВ.