Янукович повертається з Польщі

Прес-служба Президента Польщі Броніслава КОМОРОВСЬКОГО в своєму офіційному повідомленні не поінформувала про теми, які він обговорював під час сьогоднішньої зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, прес-служба глави Польської держави повідомила лише про зустріч та покладання В.ЯНУКОВИЧЕМ вінків до пам’ятника Оборонцям узбережжя на Вестерплате у Гданську.

“Візит ЯНУКОВИЧА має приватний характер”, - відзначено у короткому повідомленні.

Раніше віце-міністр закордонних справ Польщі Єжи ПОМЯНОВСЬКИЙ підтвердив польським журналістам, що Б.КОМОРОВСЬКИЙ планує обговорити з В.ЯНУКОВИЧЕМ питання арешту українського екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО, зауваживши водночас, що ця тема не буде основною в розмовах президентів.

“Польща як друг України має найкращу позицію, аби про це (щодо ТИМОШЕНКО) щиро поговорити”, - сказав він.

За даними віце-міністра, президенти планували також поговорити про запланований на вересень саміт “Східного партнерства”, укладення договору про Асоціацію між Україною та ЄС та головування Польщі в Євросоюзі.

Прес-служба глави Польської держави не уточнила кореспонденту УНІАН, чи під час сьогоднішньої розмови Президенти розмовляли про Ю.ТИМОШЕНКО та чи було це основне чи другорядне питання серед інших.

Прес-служба польського МЗС також не відповіла на запит агентства про візит В.ЯНУКОВИЧА, зауваживши, що головним організатором зустрічі була канцелярія Президента Польщі.

Як повідомляв УНІАН, про намір Б.КОМОРОВСЬКОГО обговорити з В.ЯНУКОВИЧЕМ ситуацію щодо справи Ю.ТИМОШЕНКО також повідомляв міністр канцелярії Славомір НОВАК.

Радник Президента Польщі з міжнародних справ Роман КУЖНЯР в опублікованій сьогодні статті в Gazeta Wyborcza відзначив, що “справа ТИМОШЕНКО” може зірвати заплановане на цей рік парафування договору про Асоціацію України з Євросоюзом.

За неофіційними даними, Президент В.ЯНУКОВИЧ спочатку планував дводенний візит до Польщі, який з невідомих причин був скорочений до одного дня.

Сьогоднішній візит до Польщі для глави Української держави В.ЯНУКОВИЧА став третім.