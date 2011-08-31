Табачник публічно відмежувався від України (відео)

Порівнюючи розвиток освіти в Україні та Росії, міністр освіти Дмитро Табачник ідентифікував себе з Росією.

Про це повідомляє ТСН.

"За результатами дослідження, оприлюдненого на Всесвітньому Економічному Форумі в Давосі Україна знаходиться на 56-му місці, а ми - на 72-му" - заявив Табачник, під "ми" маючи на увазі Росію.

Ніхто з присутніх на обласній конференції педагогічних працівників Дніпропетровської області не наважився виправити міністра.

За результатами вищезазначеного дослідження Україна дійсно випередила Росію на 16, а Польщу - на 8 позицій.

Нагадаємо, 1 вересня в українських містах заплановані акції протесту проти реформ міністра освіти і науки, молоді і спорту Дмитра Табачника.

Нещодавно Києво-Могилянська академія подала до суду на Міносвіти за розподіл місць держзамовлення на 2011/2012 навчальний рік.