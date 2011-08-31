Тимошенко знову вимагає обстеження особистим лікарем

Тимошенко знову вимагає від суду дозволу на обстеження стану її здоров’я особистим лікарем

Екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та її захист знову вимагають від суду надати дозвіл на проведення обстеження стану її здоров’я особистим лікарем.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання сьогодні заявив адвокат Олександр ПЛАХОТНЮК.

«Я інформую суд, що мій лікар і медсестра, які формально включаються до цієї комісії, але не допускаються, щоб взяти аналіз крові», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем’єр наголосила, що кожного разу при внесенні відповідного клопотання надаються гарантії про те, що її захист не має наміру використовувати результати обстеження її особистим лікарем і медсестрою для того, аби змінити міру запобіжного заходу. «Вчора знову прийшла комісія, але я не хочу представникам влади дозволяти проводити моє обстеження. Я їм не довіряю і не знаю, з якими намірами приходять представники від Адміністрації Президента», - підкреслила вона.

У свою чергу головуючий в справі суддя Родіон КІРЄЄВ спростував заяву Ю.ТИМОШЕНКО та її захисту про порушення права на медичну допомогу. «Ваші твердження не відповідають дійсності. Суд неодноразово надавав можливість проводити обстеження здоров’я, а ваші особистий лікар і медсестра були допущені до огляду стану здоров’я, але ви не скористалися своїм правом», - зазначив він, проте пообіцявши ще раз розглянути це клопотання поза межами судового процесу.

У свою чергу адвокат О.ПЛАХОТНЮК зауважив, що всі клопотання захисту повинні розглядатися в межах судового процесу. «Розгляд клопотання поза межами судового розгляду не передбачений законодавством. Суддя має оголосити клопотання та поставити їх на обговорення. Тому я вважаю ці дії судді незаконними та прошу внести це до протоколу судового засідання», - підкреслив адвокат Ю.ТИМОШЕНКО.