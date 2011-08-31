Кожара каже, що представники опозиції дезінформують Європу

Народний депутат України, заступник голови ПР з питань міжнародної політики, заступник голови клмітету ВР у закордонних справах Леонід Кожара переконаний, що опозиція навмисне намагається дезінформувати Європу щодо справи Ю. Тимошенко, називаючи судовий процес політичним. "Завдання ж влади – надати Європі правдиву інформацію", - заявив політик в ефірі «5 каналу». Він наголосив, що нині до Європи спрямований потік дезінформації щодо судового процесу у справі Ю. Тимошенко.

«Наше завдання – пояснити, що відбувається насправді, розставити правильно акценти. Опозиція намагається ввести в оману всю Європу, запевняючи, що процес у справі Юлії Тимошенко – унікальний. Але ж я хочу нагадати, що на сьогодні у Європі відбувається близько 6-7 судових процесів у справах колишніх керівників країн. Хоча б згадаємо прем’єр-міністра Ісландії Харде, на якого заведена кримінальна справа за те, що він не прочитав листа Національного банку Ісландії, і це, можливо, призвело країну до економічної кризи», - зауважив політик.

«Що ж до справи колишнього прем’єра України, то Тимошенко перевищила свої службові повноваження. Всі вже знають про існування документу, оформленого як директива уряду з підписом Тимошенко. Суд розглядає юридичне правопорушення, і Європа має про це знати», - резюмував Леонід Кожара.