Кірєєва розсмішило запитання Тимошенко до Богословської

Головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ не зміг утриматися від сміху під час дослідження речових доказів у справі екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, Р.КІРЄЄВ, переглядаючи запис програми «Шустер Live» від 21 травня, спочатку почав посміхатись.

Коли ж почав демонструватися епізод, де Ю.ТИМОШЕНКО запитала в народного депутата від Партії регіонів Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ про «святу водичку», суддя не зміг стриматися від сміху, але прикрив руками обличчя.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня в ефірі програми "Шустер Live" на Першому національному телеканалі член фракції Партії регіонів І.БОГОСЛОВСЬКА ставила Ю.ТИМОШЕНКО запитання щодо газових контрактів, але не давала можливості відповідати.

Ю.ТИМОШЕНКО почала виступ, але І.БОГОСЛОВСЬКА, перебиваючи її, запитала: "ТИМОШЕНКО, Ви підписали газовий контракт. На скільки років була знижка?".

Лідер "Батьківщини" пояснила, що контракти, які Росія підписала за останні 4 роки, є типовими для усіх країн, які споживають газ. "У всіх формула однакова", - додала вона.

І.БОГОСЛОВСЬКА спитала, чи означає це, що у всіх країн однакова ціна у 450 доларів за тисячу кубометрів. Своє запитання вона повторила декілька разів, звинувативши Ю.ТИМОШЕНКО у брехні.

"Інно Германівно, я Вас у минулій програмі попросила попити святої водички, а Ви що попили?", - поцікавилась Ю.ТИМОШЕНКО в І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, яка знову намагалася перебивати і постійно ставила одне і те ж запитання.

Після цього Ю.ТИМОШЕНКО зауважила: "Кожна країна має типовий контракт, але кожен рік кожна країна намагається домовитися з "Газпромом" на вигідних умовах". Вона продемонструвала підписаний нею газовий контракт, за яким на три роки, з 2009 по 2011 рік, зберігається пільгова неринкова ціна на газ.

Тоді І.БОГОСЛОВСЬКА встала зі свого місця та підбігла до центрального мікрофона, де стола Ю.ТИМОШЕНКО. "Це намагання за руку схопити злодія", - пояснила свій вчинок І.БОГОСЛОВСЬКА.

Аби не загострювати ситуацію, до мікрофона підійшов С.ШУСТЕР.

Згодом Ю.ТИМОШЕНКО відійшла від мікрофона і сіла у крісло, проте І.БОГОСЛОВСЬКА побігла за нею. "Ви бігаєте від прокуратури і від мне", - сказала вона. Це викликало сміх у студії.